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聯發科1月營收創近11個月新低 月減14.24％

2017-02-08  17:57

〔記者卓怡君／台北報導〕聯發科（2454）步入傳統淡季，1月合併營收跌破200億元大關，達183.14億元，月減14.24%、年減14.12%，創近11個月新低。

聯發科對本季展望保守，因工作天數減少、季節性因素使然，加上強勢美元影響新興市場匯率及需求，聯發科預估第1季合併營收介於536-591億元，季減14~22%。

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  • 聯發科1月合併營收跌破200億元大關，創近11個月新低。（記者卓怡君攝）

    聯發科1月合併營收跌破200億元大關，創近11個月新低。（記者卓怡君攝）

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