台灣大今年財測每股獲利5.28元 鄭俊卿：一定超越

2017-02-08 17:18

〔記者王憶紅／台北報導〕 台灣大（3045）今年財測每股獲利5.28元，高於中華電信（2412）的4.7元甚多，台灣大總經理鄭俊卿說，台灣大一定會超越財測，而中華電信可能是欺敵策略，台灣大會小心注意，上緊發條。

值得注意的是，除獲利外，台灣大也看好2018年全台有線電視寬頻用戶可望突破200萬，挑戰中華電信的寬頻服務的絕對龍頭地位。

鄭俊卿說，政府規定2017年有線電視全面數位化，有線電視業者提供1G寬頻上網服務的可供裝率，可望勝過電信業者的速度，換言之，2018年台灣寬頻服務市場將決戰1G，預估2018年底有線電視寬頻用戶可望達200萬戶。

台灣大旗下台固媒體今年將完成有線電視HFC（光纜銅軸混合）網路全面數位化，並於明年提供1G bps高速上網服務。鄭俊卿表示，目前台固媒體寬頻上網用戶數約20多萬，明年推動1G服務後，用戶數可望成長50％，且可推出搭配行動網路及高速寬頻上網的家庭套餐資費。

另外，台灣大提供手機用戶續約、新增用戶搭配產品方案，除手機外，近3個月增加了吹風機、家電等3C產品，其中，4K電視、戴森吹風機及15吋筆記型電腦都相當熱門，近3個月選擇非智慧手機用戶比重，每月月增40-50％，近期將擴大引進夏普家電產品，並合作O2O通路策略。

鄭俊卿更透露，兩個董事長（鴻海董事長郭台銘及台灣大董事長蔡明忠）已經有共識，夏普跟台灣大要擴大合作。

台灣大今年財測營收目標1188.5億元，年增2％，稅後淨利143.8億元，每股盈餘5.28元，年減6％。