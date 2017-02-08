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第一金獲利創新高 蔡慶年：中小企業放款連6年第一

2017-02-08  17:09

〔記者盧冠誠／台北報導〕儘管面臨不利的總體經濟、金融環境，第一金（2892）去年仍繳出稅前盈餘首度突破200億元的優異成績單，創下歷年新高，年增率逾6％。

第一金董事長蔡慶年今天表示，第一金是去年少數仍維持正成長的金控集團，並在全體金控中，獲利排名第5，而扣除保險為主的金控，則是排名第3。

蔡慶年指出，第一金獲利主體第一銀行去年稅前盈餘204.7億元，其核心獲利淨利收及淨手收兩大支柱表現不俗，特別是中小企業放款的年成長更高達6.5％，達到6478億元，連續第6年居於業界首位。

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  • 第一金董事長蔡慶年。（記者盧冠誠攝）

    第一金董事長蔡慶年。（記者盧冠誠攝）

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