新台幣連2貶 收31.128元
2017-02-08 16:08
〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天開低走低，終場貶值8分，以31.128元兌1美元作收，為連續第二個交易日收貶，台北外匯經紀公司成交量為7.9億美元。
外匯交易員表示，市場美元買盤相當強勁，使得新台幣上午先是守穩31元大關，午盤過後貶幅還進一步擴大，貶破31.1元價位。
新台幣今以31.060元開出，最高31.030元、最低31.135元，終場收31.128元。
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