| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
三重驚傳砍人案 4人送醫急救
 首頁 > 財經

國巨：出售飛磁依法不認損益27億元 納資本公積

2017-02-08  15:44

〔記者張慧雯／台北報導〕國巨（2327）今（8）日公告重大訊息，表示出售飛磁依法不能認列獲利27億元、只能納入資本公積項下。

國巨指出，出售飛磁子公司予奇力新交易屬於共同控制下的組織重組，依IFRS規定，會計處理應依共同控制下組織重組處理，視為權益交易，採用帳面價值法，故此交易價格與所處分投資的帳面價值間差額27億元並不認列損益，而應計入資本公積，未來可依公司法第241條規定，用以分配現金及新股。

廣告
  • 國巨表示，出售飛磁依法不認損益27億元、只能納入資本公積。（記者張慧雯攝）

    國巨表示，出售飛磁依法不認損益27億元、只能納入資本公積。（記者張慧雯攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國巨 資本公積
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤雞腿紫蘇梅
藥膳番茄排骨湯
義式塔香炒野菇
法式吐司完美煎法！
轉寄

標題：國巨：出售飛磁依法不認損益27億元 納資本公積


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.