國巨：出售飛磁依法不認損益27億元 納資本公積

2017-02-08 15:44

〔記者張慧雯／台北報導〕國巨（2327）今（8）日公告重大訊息，表示出售飛磁依法不能認列獲利27億元、只能納入資本公積項下。

國巨指出，出售飛磁子公司予奇力新交易屬於共同控制下的組織重組，依IFRS規定，會計處理應依共同控制下組織重組處理，視為權益交易，採用帳面價值法，故此交易價格與所處分投資的帳面價值間差額27億元並不認列損益，而應計入資本公積，未來可依公司法第241條規定，用以分配現金及新股。