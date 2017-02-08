回饋金徵收、路不通 台中工業區廠商要市府快解決

2017-02-08 15:38

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市工業區廠協會今天進行團拜，理事長楊奕焜表示，台中工業區現在面臨政府要收取回饋金，及市政路未打通的交通問題，希望市府協助解決。

曾擔任廠協會理事長的副市長張光瑤表示，已多次向中央反映台中工業區回饋金徵收的問題，中央相關單位已清楚，目前正尋找適合的法條來處理；至於市政路打通問題，則朝向路線縮小規模，會比較快完工。

台中市工業區廠協會今天舉辦團拜，廠協會理事長楊奕焜、副市長張光瑤、立委張廖萬堅及多位廠協會前理事長及會員，都到場參加團拜，眾人互道新年快樂。

楊奕焜致詞時表示，目前台中工業區的廠商面臨兩大問題，第一個問題就是中央政府規定，在山坡地開發要收回饋金，台中工業區雖早已開發完成，但因要收高達6至12％昂貴的回饋金，讓廠商不敢改建廠房，無法翻修，而隔壁的中科台中園區，卻是大興土木，影響到台中工業區的發展。

他強調，桃園市政府及南投縣政府也有工業區，跟台中市工業區面臨一樣問題，但只用一紙行政命令，就讓工業區廠商不用繳回饋金，台中市政府應該也可如此做。

第二個問題就是打通市政路，楊奕焜表示，從舊市府時代就表示要動工，但至今已是新市府都未打通，而現今的副市長張光瑤曾是廠協會的前理事長，請市府趕快打通，以解決台中工業區交通問題，若因為財政問題，可以採東大溪加蓋，先打通安和路至工業一路，可免去徵收土地問題，先做一半後，另一半就會快速進行。

張廖萬堅則表示，回饋金的問題，已協調中央修改森林法第48條之一，已開發的工業區可免徵，他在立法院會持續督促。

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