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三大法人賣超64.5億 外資賣超60.9億

台股集中市場三大法人外資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超新台幣64.52億元。（資料照，記者劉信德攝）

2017-02-08  15:07

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超新台幣64.52億元。

外資今天賣超60.93億元，投信買超0.33億元，自營商賣超3.92億元。三大法人合計賣超64.52億元。

台股今天跌11.31點，收在9543.25點，成交值新台幣1060.02億元。

106年02月08日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,643,477,550 1,394,456,879 249,020,671
自營商（避險） 4,069,902,130 4,710,703,698 -640,801,568
投信 1,390,521,079 1,357,484,441 33,036,638
外資及陸資 25,999,011,600 32,092,246,654 -6,093,235,054
合計 33,102,912,359 39,554,891,672 -6,451,979,313

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