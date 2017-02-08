嘉義縣市稅收後段班 網友留言太慘了！
2017-02-08 14:29
〔記者王善嬿／嘉市報導〕網友根據財政部最新資料，統整去年1到12月，全國22縣市累計賦稅實徵淨額，台北市繳稅7607.18億元位居第一，成全國最會賺縣市，且一個台北市繳的稅，超過新北市、高雄市及桃園市稅收加總，引發網友熱議留言，「台北是一個打三個」。
台大PTT網友aotfs2013統整資料顯示，去年稅收前三名縣市為台北市，第二、第三名為新北市2467億餘元及高雄市2000億餘元，第四是桃園市1929.71億元，台中市1730.05億元排第五，人口約44萬的新竹市，因設有科學園區，去年繳了1100億餘元的稅，排名第六。
而最窮縣市為連江縣，稅收3億元為全國最後一名，另澎湖縣12億餘元、金門縣47億餘元，嘉義市約80億、嘉義縣95億元，都屬後段班。
該份資料一發布，引發熱議，有網友留言，「台北是一個打三個」，還有人說，「直轄市台南比新竹少」，有網友轉發到嘉義版，留言「嘉義市太慘」、「嘉義市不是有地下經濟嗎？」等。
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