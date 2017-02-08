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友達1月營收月減9.0％、年增16.8％

2017-02-08  14:10

〔記者陳梅英／台北報導〕逢農業春節假期影響，友達（2409）自結1月合併營收為283.7億元，較去年12月減少9.0%，但與去年同期相比，則成長了16.8%。友達將於2月14日舉行線上法人說明會，屆時將發布去年第四季財報並說明今年展望。

友達1月整體大尺寸面板出貨量包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦等約848萬片，較2016年12月份減少13.2%。中小尺寸面板出貨量超過1194萬片，較12月份減少5.3%。

受惠於電視面板需求強勁以及價格上漲，友達去年第1季營收達918.44億元，季增6.8%，創下近6季新高，法人普遍預估友達去年第4季獲利將比第3季成長5-7成，友達第3季每股稅後盈餘0.51元，第4季將達0.8元以上，2016年友達每股稅後盈餘可望達0.6-0.7元。

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  • 友達1月營收月減9.0%、年增16.8% （記者陳梅英攝）

    友達1月營收月減9.0%、年增16.8% （記者陳梅英攝）

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