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疑開車自撞電線桿 高市1民眾燒死車中
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內資回流、指數有撐 台股收盤小跌11點

台股今天終場下跌11.31點，收9543.25點，成交值1060億元。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-02-08  13:47

〔記者陳永吉／台北報導〕內資回籠，激勵台股今天開盤15分鐘內再創波段新高，不過雖著台塑四寶賣壓出籠下，指數在9點20分左右的幾分鐘內，急殺將近50點，但在鴻海集團買盤進場穩盤下，指數拉回平盤附近，終場下跌11.31點，收9543.25點，成交值1060億元。

由於內資鍾愛中小型股，今天店頭市場成交量達322億元，創下去年8月中以來的新高，資金鎖定具有漲價題材的PCB上游個股，在銅箔基板個股漲翻天後，今天漲勢蔓延至玻纖布個股—富喬（1815）、建榮（5340）、德宏（5475），3檔個股全部爆量漲停，漲勢最為整齊。

此外，矽晶圓漲價題材也持續延燒，母公司中美晶（5483）傳出可能有董監改選之爭的環球晶（6488），今天股價漲停再創掛牌來新高，帶動合晶（6182）漲幅逾3%。

不過今天撐盤要角則是鴻海集團，鴻海（2317）因獲利看升，獲外資喊買，加上轉投資的夏普由虧轉盈，隨著蘋果iPhone 8、MacBook Pro將陸續上市，有利整個集團表現，除了鴻海上漲近2％之外，鴻準（2354）一度大漲近5％、樺漢（6414）也攻上500元，GIS-KY（6456）則大漲8％。

法人表示，隨著內資回流、外資匯入，台股短線行情看多，且外資大量匯入已被央行關切，若不買股將被請出場，因此預期台股有機會在外資買盤帶動下，再創波段新高。

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