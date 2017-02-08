台股收盤下跌11.31點 報9543.25點
2017-02-08 13:35
台北股市今天收盤下跌11.31點，跌幅0.12％，報9543.25點，成交金額為1060.02億元。（資料照，記者劉信德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤下跌11.31點，跌幅0.12％，報9543.25點，成交金額為1060.02億元。
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