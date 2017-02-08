遭控背信，簡鴻文：台紙營運正常，股東不用擔心（記者李靚慧攝）

2017-02-08 12:36

〔記者李靚慧／台北報導〕針對台紙（1902）股東與員工控告其背信，台紙董事長簡鴻文指出，這一切都是為了對方爭奪經營權的花招，他向小股東喊話，表示3月30日前財報會完成，屆時會召開董事會，台紙營運一切正常，股東們無須擔心。

台紙在周日公告重大訊息，傳遞可能停止交易訊息後，股價呈現震盪下跌走勢，昨日外資大賣566張，今日上午持續走跌，截至12時30分，股價跌至12.25元，約下跌0.35元。