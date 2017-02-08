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台灣大鄭俊卿：蟬聯6年獲利王為目標

2017-02-08  12:36

〔記者王憶紅／台北報導〕連續五年獲得電信獲利王的台灣大總經理鄭俊卿指出，今年主推「新6C」策略，包括Coverage（覆蓋率）、Convergence（數位匯流）、Content （內容）、Channel（虛實通路）、Cloud（雲端）、以及新增的CSR（企業社會責任）外，更以連續六度蟬聯電信業獲利王為今年目標。

鄭俊卿指出，台灣大今年以新世代的互聯網（Internet）公司重新自我定位，朝「T.I.M.E」Telecom（電信）、Internet（網路）、Media & Entertainment （媒體&娛樂）、E-Commerce （電子商務）等四大產業多角化經營，而台灣大深耕數位匯流市場多年，預計今年將是成果大爆發的一年。

鄭俊卿表示，2016是大豐收的一年，無論在營收、股價和市值均創新高，更連續5年衛冕電信獲利，今年不再以電信服務自我設限，而是以新世代的互聯網（Internet）公司自我定位，面對未來數位經濟產業的崛起，台灣大將朝「T.I.M.E」Telecom、Internet、Media & Entertainment 、E-Commerce 等四大產業多角化經營，條理清晰布局完整地勾勒「新6C」的營運策略。

鄭俊卿表示，「新6C」中，在Coverage方面，台灣大在2CA（700/900）行動網路的全台涵蓋率將高達90%以上，領先各家電信業者，今年更會投入2100MHz頻段投標以利2018年3CA的網路建置；今年完成有線電視HFC（Hybrid Fiber Coaxial光纜銅軸混合）網路全面數位化，並於明年提供1G bps高速上網服務；同時開始5G及NB- IOT物聯網的實驗網路建置及相關應用的服務平台測試。

在 Convergence 方面，將提供高速行動和固網的綑綁式（Bundled Service）加值服務，並利用高速HFC數位網路提供高速上網及4K的OTT服務。

在Content方面，除了既有的my系列新創服務如myMusic、myVideo、myBook、myPlay1等將持續領先市場外，同時開始物聯網及新創服務的商業運轉，目標以成為數位媒體加值服務和物聯網應用服務的領頭羊。

Channel方面將持續強化O2O通路策略，以擴大myfone購物實體和虛擬通路的整合效益和規模。Cloud 方面，預計完成CEM（Customer Experience Management）平台建置，並擴大提供企業用戶ICT及雲端全方位商務服務的完整解決方案。

新增的第6「C」 CSR更早已是獲獎連連，台灣大哥大已連續5年榮獲道瓊永續指數（DJSI）新興市場指數成份股，2016年更是國際電信產業中，CSR成績進步最大的績優企業。

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  • 台灣大總經理鄭俊卿。（記者王憶紅攝）

    台灣大總經理鄭俊卿。（記者王憶紅攝）

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