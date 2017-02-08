開春第一天上班 張忠謀如常主持會議
2017-02-08 12:02
〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電董事長張忠謀日前在夏威夷跌倒輕微擦傷，但被台北市議員王欣儀誇大爆料，過完年後，張忠謀今天第一天到公司上班，按年前既定行程主持會議，並準備下週一、二的第一季董事會將討論調高股東股利相關事宜。
今有週刊續報導，邀請張忠謀餐宴主人、駐檀香山台北經濟文化辦事處處長周民淦不滿，指王欣儀並非受邀賓客，是間接陪來吃飯，但卻「二手傳播」他和蕭萬長等人對話，擅自透過臉書上傳張忠謀傷勢不輕等不實揣測內容，他後悔不該心軟讓王欣儀參加餐宴。
張忠謀上週三晚間回台，證實僅輕微擦傷，行動也自如，經過一週休息，今天進公司上班，這也是他過完年後第一天到公司上班，台積電企業訊息處處長孫又文表示，董事長按年前既定行程主持會議，並準備下周的公司第一季董事會將討論調高股東股利相關事宜。
台積電去年營收與獲利皆創新高，全年合併營收共達9479.38億元，年增12.4%，毛利率50.1%，年增1.4個百分點，稅後純益3342.47億元，每股盈餘12.89元。公司透露，今年股利將比去年每股配發6元還高，將待下週一、二的董事會討論決定。
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