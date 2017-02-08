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新台幣弱勢盤整 早盤守穩31元大關

2017-02-08  11:42

〔記者盧冠誠／台北報導〕雞年開春經過連續3個交易日勁揚格局後，新台幣匯率今天連兩日回檔，呈現弱勢盤整格局，並守穩31元大關。截至上午11點30分，新台幣報價為31.084元兌1美元，貶值3.6分。

外匯交易員表示，新台幣上午交易區間主要落在31.07元至31.1元，對於目前偏弱走勢，市場暫以漲多回檔視之。

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  • 雞年開春經過連續3個交易日勁揚格局後，新台幣匯率今天連兩日回檔，呈現弱勢盤整格局，並守穩31元大關。（資料照，記者張嘉明攝）

    雞年開春經過連續3個交易日勁揚格局後，新台幣匯率今天連兩日回檔，呈現弱勢盤整格局，並守穩31元大關。（資料照，記者張嘉明攝）

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