新台幣弱勢盤整 早盤守穩31元大關

2017-02-08 11:42

〔記者盧冠誠／台北報導〕雞年開春經過連續3個交易日勁揚格局後，新台幣匯率今天連兩日回檔，呈現弱勢盤整格局，並守穩31元大關。截至上午11點30分，新台幣報價為31.084元兌1美元，貶值3.6分。

外匯交易員表示，新台幣上午交易區間主要落在31.07元至31.1元，對於目前偏弱走勢，市場暫以漲多回檔視之。