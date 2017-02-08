去年12月商業景氣燈號降為綠燈 估本月持平
2017-02-08 11:33
〔記者黃佩君／台北報導〕商研院CDRI今日公布去12月「商業服務業景氣指標」，因12月出口力道減緩，燈號由「趨向熱絡」的黃紅燈轉換至「穩定」的綠燈；而上月則因跨年連假及「紅包效應」估往上轉黃紅燈，但本月雖有元宵節及228連假加持，但恐不敵淡季效應，仍維持綠燈，分數103分。
商研院表示，去年12月份因為受到歐美聖誕假期拉貨結束，我國出口力道減緩等因素影響，批發業因出口步入淡季，表現不如11月份，但因內需持續熱絡，12月份ISI指標略為調降，來到103分，燈號為代表「穩定」的綠燈。
而一月受惠於農曆年節的連假效應，尾牙聚餐、居家換季、年菜預購、年節送禮、以及連假出遊等消費需求，推升量販業、百貨零售及餐飲業之買氣。因此，預估ISI指數將推升至105分，燈號再度轉回代表景氣趨向熱絡的黃紅燈。
2月初則延續農曆年節、各地元宵燈會的活動、以及228連假，預期在消費動能持續成長下，推升商業服務業的營業表現。然而，因內需與外銷的力道回歸市場機制，可能對批發業產生影響，ISI指標分數為103分，燈號回到綠燈。
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