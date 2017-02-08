聯發科推出16奈米P25新品 強打雙鏡頭功能
2017-02-08 10:07
〔記者卓怡君／台北報導〕聯發科（2454）今天宣布推出聯發科曦力P25系統單晶片（SoC）解決方案，進一步壯大曦力家族，P25將雙主鏡頭（Dual-Camera）帶到曦力P系列產品上，持續降低功耗，同時提升多媒體功能，帶領雙鏡頭智慧型手機進入時尚輕薄的新境界，採用聯發科曦力P25的智慧型手機預計本季上市。
聯發科執行副總經理暨共同營運長朱尚祖表示，曦力P25搭配高分辨率且功能豐富的雙鏡頭，無論拍攝靜態畫面，還是4K2K影片，均能呈現令人驚艷的效果。憑藉2顆高達1300萬像素的鏡頭和MediaTek MiraVision等多媒體功能，聯發科曦力P25重新改寫使用者對雙鏡頭智慧型手機拍攝和視覺體驗的期待。
聯發科表示，曦力P25採用低功耗16奈米FinFET製程，相比上代產品功耗降低25％，為雙鏡頭手機提供更優質的拍攝體驗，支援LTE增強上傳與封包追蹤模組，大幅提升數據傳輸效率，降低功耗與發熱量，曦力P25支持高達6GB的LPDDR4X（低功耗雙倍數據速率隨機存取記憶體），儲存量較LPDDR3提升70％，同時也降低了多任務處理對記憶體的電力需求，讓用戶可以更加隨心所欲地使用手機。
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