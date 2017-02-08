中光電參展ISE2017 搶雷射高流明投影市場

2017-02-08 09:54

〔記者陳梅英／台北報導〕中光電（5371）搶攻雷射高流明投影機市場，於阿姆斯特丹ISE2017展出其獨家單晶片DLP複合式MCLA（Multi Color Light Architecture）雷射光學技術的1萬2000流明曲面拼接投影、1萬流明超短焦雷射解決方案，為全球首創的雷射光學架構。

中光電表示，此光學架構顛覆傳統單色雷射設計在增益亮度的同時必須犧牲紅色色彩表現的缺點，添加了複合式純色雷射，輔以雙色輪SSI光學架構。

中光電說，傳統光學架構迫使使用者在亮度、飽和色彩中面對取捨兩難，除了光學技術上的突破，整個系統的設計也很重要，必須能夠搭配低噪、絕佳的散熱才能提供穩定的整機性能產出，憑藉著以往系統開發經驗，推出專業高亮度展演展示的應用解決方案。

MCLA獨家專利技術使用複合式的光源，讓色彩的呈現更具自由度，可針對不同應用場景、不同需求，提供高度彈性及客製化的設定來達到極致影像表現，各種創意將不再受限於技術的框架。

此外，中光電在ISE2017也展出「Projection Anywhere」全系列智能生活及智慧商用影像解決方案，有D30平台的智能廚房顯示；以及提供快速自動對焦的D32平台，可運用在電競顯示，經由電腦控制自動調整螢幕焦距，讓戰鬥畫面由個人小畫面自動且流暢的跳轉至團戰大畫面，競賽時能看得更清楚、更投入；另有D51+平台，展示了虛擬水族箱、智能機器人及3D立體投影櫥窗商品，讓人有身歷其境之感。