2/8重要財經新聞一覽
自由時報財經︰房租六千元內 包租公將可免稅
內政部昨公布「住宅租賃市場發展條例草案」，以減徵屋主所得稅、地價稅及房屋稅為誘因，出租一年以上、月租金六千元以內免綜所稅，鼓勵釋出空餘屋委託租賃住宅服務業代管或出租給業者轉租。內政部政務次長花敬群表示，該草案預計三月中之前送立法院審查。
相關新聞請見：房租六千元內 包租公將可免稅
蘋果日報財經︰設備缺很大 鴻海10.5代廠恐延宕
為了搶攻眼球革命與物聯網面板商機，鴻海（2317）集團堺顯示器（SDP）與廣州市政府攜手豪砸610億元人民幣（約2745億元台幣）在廣州興建10.5代廠，打造8K面板生產線，原先預計今年3月動土，2018年第3季投產，但現在卻傳出曝光機設備及玻璃基板可能供應不及，量產時程恐將被迫延宕。
工商時報財經︰專利申請台積首贏鴻海
經濟部智慧財產局昨（7）日公布去年專利申請百大排名，台積電申請873件，較前一年大幅成長74％，首度取代14年冠軍鴻海，名列本國法人第1名，且與外國法人榜首英特爾的905件並駕齊驅，顯示我國仍是全球半導體的重要布局地區。
中國時報財經︰出口連4紅 Q1看旺
出口連4紅！受春節連假影響，今年1月出口年增率縮小為7％，但剔除季節因素，則年增達15.8％，延續去年第4季以來增溫格局。展望第1季出口表現，財政部表示，全球景氣能見度持續好轉，對第1季外銷動能「樂觀期待」。不過，美國總統川普採貿易保護措施，加上中國大陸經濟轉型等因素，將為出口增添變數。
經濟日報財經︰出口開紅盤 景氣正循環
一開年，進出口暢旺。財政部昨（7）日公布1月進出口統計，出口金額237.4億美元，年增7%，連四月成長。受惠於半導體需求淡季不淡以及原油、基本金屬價格明顯揚升，財政部統計處長蔡美娜表示，整體進出口仍延續去年第4季火紅局勢，景氣走入正向循環。
星島日報財經︰跌穿三萬億美元關 中國外儲近六年低
為穩定人民幣匯率，應對資金外流，中國外匯儲備持續縮水。人民銀行昨公布，今年1月底中國外儲為29982億美元，按月下降123億美元，連續第七個月下滑，亦是自2011年2月以來首次跌穿3萬億美元心理大關，而過去31個月，外儲便蒸發近1萬億美元。經濟學家稱，今年全年外儲可能進一步縮水2000億美元，人民幣仍會面對貶值壓力。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 亂爆張忠謀傷勢 宴會主人怒：王欣儀搭便車來吃飯！
- 學者爆：馬總統任內洩密太多 引美日不滿
- 1月物價漲幅近1年新高 油料費大漲2成7
- 研發材料有新解 登《科學》期刊
- 展現東部新風貌！台東縣推招牌景觀改造
- 門市有「陷阱」地板吞了2歲女童
- 農排拓寬等6年 盼新主委助力
- 劉昱言「尾勁強」 洪總沒看走眼
- 人頭黨員、黑幫入黨 吳敦義︰都和我無關
- 豬哥亮被爆因謝金燕 斷絕和愛子關係
- 網球》說好的五千萬補助在哪？謝淑薇公開帳戶質疑
- 〈一日藝文饗宴〉尋找「信息」之旅─奇美博物館
- 這間公司徵才公告超狂！ 工作滿一年給雙倍薪水
- 冷眼集》民調讓柱柱緊張
- 「盼為學生做些事」 志工夫妻檔創作反毒花燈
- H奶棉花糖女優修圖太哆 本尊大一號挨批詐欺
- 會勘員林國宅 彰化縣長魏明谷裁示停工
- 《HBL八強賽》南湖旺旺旺來 仍被北一逆轉
- LV全新珠寶 Color Blossom BB繽紛活潑
- 小金城武拍廣告 吃苦當吃補
- 信義櫻桃李爭豔 2週20萬人次賞花
- 天心愛自己 美麗秘訣不藏私─la prairie鑽白魚子時空聚光菁華 提升肌膚力
- 大樂透頭獎1注中
- 劉燕燕淚控遭逼吞70顆藥輕生 郭美珠反擊提告
- 副總統前所未見投票 美教長過關
- SBL》這記罰球被裁判沒收 網友痛批爛透了（影音）
- 自由廣場》論限縮建蔽率、增加容積率
- 蝙蝠俠管家台灣國語 瑪莎讚有父愛FU
- 富里豐南梯田下陷 民憂文化資產不保
- 李翊君被父哄進劇校 8年體罰滿腿傷躲著哭
- 敘利亞黑牢「屠宰場」 5年絞死1.3萬人
- 國際科展開幕 23國學生拚首獎
- 柳川改造成功 市府續爭取水環境建設
- 警署買5萬把德製新槍 擊發系統傳生鏽恐膛炸
- 有聲號誌常「秀逗」 視障者很錯亂
- 自由廣場》妳／你教對了嗎？
- 寒流持續5天 彭啟明：不會發生極端低溫
- 立法院托嬰中心 開始預約報名
- 韓網民票選真人版新一 南柱赫宋仲基入榜「他」奪冠
- 塑膠米流通市面？ 食藥署闢謠
標題：2/8重要財經新聞一覽
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email