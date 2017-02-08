2/8重要財經新聞一覽

2017-02-08 09:25

自由時報財經︰房租六千元內 包租公將可免稅

內政部昨公布「住宅租賃市場發展條例草案」，以減徵屋主所得稅、地價稅及房屋稅為誘因，出租一年以上、月租金六千元以內免綜所稅，鼓勵釋出空餘屋委託租賃住宅服務業代管或出租給業者轉租。內政部政務次長花敬群表示，該草案預計三月中之前送立法院審查。

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蘋果日報財經︰設備缺很大 鴻海10.5代廠恐延宕

為了搶攻眼球革命與物聯網面板商機，鴻海（2317）集團堺顯示器（SDP）與廣州市政府攜手豪砸610億元人民幣（約2745億元台幣）在廣州興建10.5代廠，打造8K面板生產線，原先預計今年3月動土，2018年第3季投產，但現在卻傳出曝光機設備及玻璃基板可能供應不及，量產時程恐將被迫延宕。

工商時報財經︰專利申請台積首贏鴻海

經濟部智慧財產局昨（7）日公布去年專利申請百大排名，台積電申請873件，較前一年大幅成長74％，首度取代14年冠軍鴻海，名列本國法人第1名，且與外國法人榜首英特爾的905件並駕齊驅，顯示我國仍是全球半導體的重要布局地區。

中國時報財經︰出口連4紅 Q1看旺

出口連4紅！受春節連假影響，今年1月出口年增率縮小為7％，但剔除季節因素，則年增達15.8％，延續去年第4季以來增溫格局。展望第1季出口表現，財政部表示，全球景氣能見度持續好轉，對第1季外銷動能「樂觀期待」。不過，美國總統川普採貿易保護措施，加上中國大陸經濟轉型等因素，將為出口增添變數。

經濟日報財經︰出口開紅盤 景氣正循環

一開年，進出口暢旺。財政部昨（7）日公布1月進出口統計，出口金額237.4億美元，年增7%，連四月成長。受惠於半導體需求淡季不淡以及原油、基本金屬價格明顯揚升，財政部統計處長蔡美娜表示，整體進出口仍延續去年第4季火紅局勢，景氣走入正向循環。

星島日報財經︰跌穿三萬億美元關 中國外儲近六年低

為穩定人民幣匯率，應對資金外流，中國外匯儲備持續縮水。人民銀行昨公布，今年1月底中國外儲為29982億美元，按月下降123億美元，連續第七個月下滑，亦是自2011年2月以來首次跌穿3萬億美元心理大關，而過去31個月，外儲便蒸發近1萬億美元。經濟學家稱，今年全年外儲可能進一步縮水2000億美元，人民幣仍會面對貶值壓力。