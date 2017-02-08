台股開盤下跌14.13點 報9540.43點
2017-02-08 09:03
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天開盤下跌14.13點，跌幅0.15％，報9540.43點，成交金額為18.06億元。
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