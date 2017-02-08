太搶手了！正義國宅都更聯貸 銀行認購逾 200％

位於北市忠孝東路上正義國宅都更案，銀行搶認貸。（資料照，記者郭安家攝）

2017-02-08 06:51

〔即時新聞／綜合報導〕是資金浮濫？還是標的太搶手？台北市正義國宅都更聯貸案，竟然讓銀行「搶破頭」，原預定120.5億元聯貸目標，竟然有逾240億元的認貸額度，2倍認購潮，成為台灣都更聯貸案中的特例，讓政府推都更直喊「好彩頭」；全案可望在下月完成簽約。

《工商時報》報導，這個聯貸案由三圓建設與龍聯建設共同出任借款人，其中，三圓借44.8億元、龍聯借75.7億元，利率水準大約在2.2～2.3％之間，貸款年期5年。

正義國宅位在忠孝復興捷運站旁，地點條件極佳，銷售金額初估200~250億元之間，這是以低迷房市推估，若此舉帶上房市衝出谷底，銷售金額可能再往上，銀行認貸具有「卡位」效應。