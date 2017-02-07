擋不住資金外流 中國外匯存底跌破3兆
2017-02-07 22:46
儘管中國政府動作頻頻，但仍擋不住資金持續外流，1月外匯存底規模跌破3兆美元大關。（路透）
〔記者盧永山／台北報導〕儘管中國政府動作頻頻，但仍擋不住資金持續外流！中國人民銀行公布，今年1月中國外匯存底規模為2.9982兆美元，較去年12月的3.0105兆美元減少123億美元，跌破3兆美元大關，創2011年2月以來最低，亦為連續第7個月減少。
瑞銀外匯策略師戈登（Wayne Gordon）表示，今年中國外匯存底下跌趨勢預料將持續下去，預估年底時將跌至2.7兆至2.8兆美元之間，而在岸人民幣兌美元匯率將貶至7.2元兌1美元。
戈登指出，美國總統川普曾承諾上任後將把中國列為匯率操縱國，相信他很快就會這麼做，這對人民幣有進一步壓力；此外，市場預期美國聯準會今年將繼續升息，美元走強可能引發新興市場資金持續外流。
戈登表示，儘管中國為了穩定人民幣匯率已祭出多項措施，包括以創紀錄的速度拋售美國公債，並嚴格管控資金外流，但這些作法不足以阻擋資金持續出走。
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