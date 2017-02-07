宏達電2.14法說 法人估去年仍虧損一個股本

2017-02-07 20:55

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電（2498）將於2月14日舉行法說，將公布去年第四季獲利情形，法人預估宏達電去年第四季也虧損的情形下，全年每股虧損約介於11-12元。

宏達電去年合併營業收入為781.6億元，年減35.77%，創2006年以來全年營收首度跌破千億元。

宏達電去年第四季營收222.5億元，較第三季微幅成長；不過宏達電去年第三季稅後虧損18億元，每股虧損為2.18元；去年前三季稅後虧損74.64億元，每股虧損9.05元。若以第四季營收222.5億元、未達經濟規模推估，去年第四季本業也將虧損。

美系外資在新出爐的報告中，預估宏達電去年每股虧損11.96元，另一家美系外資則預估宏達電去年每股虧損11元，而2家外資也預估宏達電今年持續虧損。