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陽明私募對象敲定 增資後官股將達36％

2017-02-07  20:13

〔記者王憶紅／台北報導〕陽明（2609）增資對象敲定！陽明將進行減增資案，在減資160.05億元，減資比率53.27%後，將立即同步以私募方式進行增資，其中，第一次增資金額為16.9億元，私募對象以行政院國家發展基金管理會、台航（2617）及臺灣華懋等政府及公司關係人為主，增資後官方持股將達36%，較現行33.31%為高。另外，民間私募對象則有台驊投控（2636）、三商美邦人壽、弘星投資等。

陽明指出，增資目標約100億元，將分階段完成，其中，第一階段增資16.9億元，至於後續的增資對象將洽海運、物流、碼頭同業及金融機構等。台驊控昨日公告認購10,000張，認購金額1.04億元，持股比例0.7%（減資後持股比率）。

陽明減資基準日為2月20日，舊股票最後交易日為4月19日，新股票上市買賣日為5月4日。

陽明此次私募價格為10.48元，並在交付後三年內不得自由轉讓，增資基準日訂為2月21日。此次私募股數為161,330,000股，換算私募金額為16.9億元。

陽明指出，今年1月貨櫃市場價、量齊揚，希望2月持續1月的熱度，但全年營運將觀察3月表現。

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  • 陽明股價走勢。（記者王憶紅翻攝自雅虎股市）

    陽明股價走勢。（記者王憶紅翻攝自雅虎股市）

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