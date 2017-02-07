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供水漸趨吃緊 竹科管理局啟動應變機制

2017-02-07  19:28

〔記者洪友芳／新竹報導〕天候降雨不如預期，供水漸趨吃緊，新竹科學園區管理局今（7）日成立旱災緊急應變小組，提前啟動緊急應變機制，將持續密切關注並掌握水情，籲請園區廠商提前備戰。

竹科管理局表示，時值農業春耕期，供水情勢漸趨吃緊，且中央氣象局預估未來一季降雨情形不樂觀，配合水利署召開水情會議檢討因應，決議自即日起成立應變小組，加強供水調度應變；目前石門水庫為主要水源的新北市板新、林口及桃園地區，已於2月3日調整水情燈號為代表水情稍緊的綠燈，水利署表示近日內若仍無明顯降雨，新竹及高雄地區將於2月13日水情燈號將轉為綠燈，苗栗、臺中、嘉義及臺南地區將於2月23日轉為綠燈。

竹科管理局從去年11月進入枯水期之際，即通知園區所有廠商加強辦理用水管控及各項節水措施，2月3日桃園市、新北市板新地區水情燈號由藍轉綠，竹科管理局也轉知龍潭園區廠商相關訊息並請區內廠商加強節水力度；面對後續可能持續擴大的旱象，竹科管理局提前啟動緊急應變機制並成立應變小組，將持續密切關注並時時掌握水情，也籲請園區廠商提前預備，提升應變作為。

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  • 天候降雨不如預期，旱象似呈現供水漸趨吃緊，新竹科學園區管理局今（7）日成立旱災緊急應變小組。圖為石門水庫。（資料照，記者李容萍攝）

    天候降雨不如預期，旱象似呈現供水漸趨吃緊，新竹科學園區管理局今（7）日成立旱災緊急應變小組。圖為石門水庫。（資料照，記者李容萍攝）

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