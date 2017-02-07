2000萬大獎未出現！ 刮刮樂爆缺貨

2017-02-07 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕台灣彩券今（7日）表示，截至今天為止，農曆春節期間推出的14款刮刮樂中，品項「2000萬開運發財金」的3個頭獎皆未刮出，部分經銷商甚至已經出現缺貨狀況。

綜合媒體報導，台彩表示，根據經銷商回報的狀況，全台各地雖然不斷傳出有民眾中獎的好消息，但「2000萬元萬開運發財金」的3個頭獎目前皆未刮出，「100萬元」有225個也尚未出現，「$1200萬大吉利」的2個頭獎也僅刮出1個。

台彩指出，6天的春節假期期間，在雲林就有4位友人結伴前往五路財神廟拜拜，隨後順道到對面刮彩券，便立即刮中百萬獎金；在新北市也有一對情侶，利用公司發放的獎金購買「2000萬開運發財金」刮刮樂，結果接連兩天幸運刮中100萬元與3萬元獎金。

台彩表示，農曆春節期間推出14款刮刮樂，有415個超過100萬元以上的大獎機會，在全台目前已經刮出96個100萬（含）以上大獎，還有超過300個百萬大獎等著民眾來刮。