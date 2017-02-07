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樂視違約壞帳拖累 大聯大去年獲利下滑

2017-02-07  19:34

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體IC通路商大聯大 （3702） 今舉行法人說明會並公布去年財報，因第四季一次性全額提列中國品牌廠樂視違約壞帳相關損失約達新台幣15.5億元，拖累去年每股盈餘降到3.2元，低於前年的3.27元。

大聯大受惠智慧型手機、汽車電子、電源節能與北美地區雲端相關產品應用出貨暢旺，帶動銷售成長，去年自結合併營收達5368.64億元，年增4.1%，創歷史新高；營業淨利達歷史次高，為79.69億元，年減6%；淨利為53.47億元，年減1.3%；自結每股盈餘為3.2元。

大聯大第四季合併營收為1393.13億元，季減2.1%、年減2.3%；因採一次性全額提列樂視集團違約壞帳等相關損失影響約15.5億元，單季營業淨利及稅後淨利分別為9.2億元、3.72億元，各年減55.2%、70.1%，每股盈餘僅0.22元，低於上季的1.12元。

大聯大表示，樂視違約壞帳已於去年全數提列完畢，今年損益將不再受樂視壞帳事件影響，可望恢復正常表現。若扣除樂視事件對獲利的影響，大聯大去年營業淨利及稅後淨利估應為歷史新高。

展望今年，大聯大董事長黃偉祥指出，今年政經環境仍很複雜，產業會成長仍會成長，例如智慧型手機預估會有個位數成長，筆電與桌上型電腦恐持續衰退，物聯網雖受大家看好，但對整體成長助益有限。大聯大集團期望今年獲利能提升。

受第一季淡季影響，法人估大聯大第一季營運將會是今年最低點，但約可比去年同期成長5%到7%。

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  • 大聯大今舉行法說會，並公布去年財報。（記者洪友芳攝）

    大聯大今舉行法說會，並公布去年財報。（記者洪友芳攝）

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