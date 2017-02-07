樂視違約壞帳拖累 大聯大去年獲利下滑
2017-02-07 19:34
〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體IC通路商大聯大 （3702） 今舉行法人說明會並公布去年財報，因第四季一次性全額提列中國品牌廠樂視違約壞帳相關損失約達新台幣15.5億元，拖累去年每股盈餘降到3.2元，低於前年的3.27元。
大聯大受惠智慧型手機、汽車電子、電源節能與北美地區雲端相關產品應用出貨暢旺，帶動銷售成長，去年自結合併營收達5368.64億元，年增4.1%，創歷史新高；營業淨利達歷史次高，為79.69億元，年減6%；淨利為53.47億元，年減1.3%；自結每股盈餘為3.2元。
大聯大第四季合併營收為1393.13億元，季減2.1%、年減2.3%；因採一次性全額提列樂視集團違約壞帳等相關損失影響約15.5億元，單季營業淨利及稅後淨利分別為9.2億元、3.72億元，各年減55.2%、70.1%，每股盈餘僅0.22元，低於上季的1.12元。
大聯大表示，樂視違約壞帳已於去年全數提列完畢，今年損益將不再受樂視壞帳事件影響，可望恢復正常表現。若扣除樂視事件對獲利的影響，大聯大去年營業淨利及稅後淨利估應為歷史新高。
展望今年，大聯大董事長黃偉祥指出，今年政經環境仍很複雜，產業會成長仍會成長，例如智慧型手機預估會有個位數成長，筆電與桌上型電腦恐持續衰退，物聯網雖受大家看好，但對整體成長助益有限。大聯大集團期望今年獲利能提升。
受第一季淡季影響，法人估大聯大第一季營運將會是今年最低點，但約可比去年同期成長5%到7%。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
- 川普禁令衝擊 全球股市下挫
- 去年國內專利龍頭換台積電 蟬聯14年鴻海淪第三
- 華邦電今年資本支出166億元 創歷年新高
- 台股開盤下跌16.02點 報9521.99點
- 綠能1月營收增、順利漲價 股價漲停板
網友回應
熱門新聞
- 真有全裸家政婦！ 25歲人妻到男客家脫光打掃
- 美中若開戰 軍事專家形容：阿基里斯對上農兵
- 猿添第2位洋投 還是老面孔
- 樂高版逃生短片 消防員創意吸睛
- 當小7店員7天 高職生盜93萬落跑
- 悲痛！布蘭妮妹眼睜睜看愛女翻車墜池塘 仍未脫離險境
- 「偽消防員」載妹去救火？台中義消拒他申請
- 黨魁選舉 ３％連署門檻不變
- 遭酸不該當導演 王寶強曝拍電影竟是為了已故弟
- MLB》從右打看達比修飆速 壓迫感嚇壞球迷（影音）
- MLB》大聯盟正式提案 修正這2大棒球規則
- 怕兒娘娘腔不准喜歡Elsa！楊千嬅挨轟「怪獸家長」
- 路不熟又急轉彎 車失控波及路邊10汽機車
- 中市921危樓拆除 廢棄物未清惹怨
- NBA》祖父不敵病魔 K湯赴葬禮恐缺陣
- 〈說故事時間到囉〉說故事 就不無聊了
- Kimi近況曝光！林志穎帥兒長睫毛不科學
- 金像獎完整名單 2台片入圍對決3中片 爭最佳最佳華語電影
- 川普續轟法官「要為美國不幸負責」
- 「一句話」放下感情 謝欣穎單飛英國遊學
- 動私刑逼脫衣 錄影貼LINE分享
- 諷刺美國第一 歐洲爭當老二
- 礁溪唐代大飯店 福泰改造重出江湖
- 寒流將襲台 鄭明典：冷空氣影響時間長
- 貼紙聲援休假無罪被禁 台鐵：出勤應符合規定
- 寒流來襲轉乾冷 小心「缺脂性皮膚炎」上身
- 派出所旁公園賭象棋 賭徒躲警摔斷腿
- 教授斬師生戀 女討名牌包封口
- （影音）強尼戴普陷破產危機 為搏翻身全指望這部...
- 川普痛批「加州失控」 揚言砍光預算
- 高市彌陀、梓官9日全區停水9小時
- 潘武雄專訪》走出京奧惡夢 想打2020東奧
- 躲查緝竟拖行警 男遭逮抖喊：我會怕啊！
- 85歲師開講 教7旬學生人生課
- 男騎士表演背下壓、比YA耍帥 下一秒馬上GG...
- 寒流要來了 全台冷到下週一
- 新垣結衣披圍裙再當人妻 笑喊想練馬甲線
- 韓國瑜訪南投拉票 直搗吳敦義票倉
- 阿富汗邊境雪崩 逾百人遭埋
- APA右翼書籍惹議 南韓亞冬運代表團不住了！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：樂視違約壞帳拖累 大聯大去年獲利下滑
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分