| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
券商遭駭客攻擊勒索 北檢今分案調查
 首頁 > 財經

2/18補上班是否開市? 金管會：討論中

2017-02-07  18:55

〔記者王孟倫／台北報導〕由於下周六（2月18日）是補上班日（二二八連續假期），但有證券商反映，如果在補上班日正常交易，等於台股全球獨步開市，成交量低；對此，金管會表示，正在蒐集各界意見，並與證交所及櫃買中心討論，決定當天是否要如期開市，近日就會定案。

依人事行政局規定，由於228連假多休一天，2月18日周六當天必須補上班，根據過去慣例，在補上班日，台股也會照常開市交易。

金管會副主委鄭貞茂表示，有業者反映，下周六台股若正常開市，可能不符合成本效益，因為成交量太低，正在全面檢討中，還沒有決定。

對於補上班日，台股交易量偏低，鄭貞茂指出，因為國際股市並未開市，少了外資買盤參與台股，成交量確實會減少許多；根據金管會證期局統計，外資持有台股比重已經來到38%，對台股具有關鍵影響。

但鄭貞茂也強調，從數字上來看，過去補上班日的日均量，約是平日的三到八成，尤其若股市行情還不錯的時候，交易量並不會太差，我們將通盤考慮。

廣告
  • 金管會目前正在研議，下周六2月18日台股是否如期開市。圖為金管會副主委鄭貞茂。（記者王孟倫攝）

    金管會目前正在研議，下周六2月18日台股是否如期開市。圖為金管會副主委鄭貞茂。（記者王孟倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 補上班日 金管會 開市
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤鮭魚米糕
清燉牛筋時蔬
印度炸咖哩餃
粉圓這樣煮才好吃！
轉寄

標題：2/18補上班是否開市? 金管會：討論中


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月7日‧星期二‧丁酉年正月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.