2/18補上班是否開市? 金管會：討論中
2017-02-07 18:55
〔記者王孟倫／台北報導〕由於下周六（2月18日）是補上班日（二二八連續假期），但有證券商反映，如果在補上班日正常交易，等於台股全球獨步開市，成交量低；對此，金管會表示，正在蒐集各界意見，並與證交所及櫃買中心討論，決定當天是否要如期開市，近日就會定案。
依人事行政局規定，由於228連假多休一天，2月18日周六當天必須補上班，根據過去慣例，在補上班日，台股也會照常開市交易。
金管會副主委鄭貞茂表示，有業者反映，下周六台股若正常開市，可能不符合成本效益，因為成交量太低，正在全面檢討中，還沒有決定。
對於補上班日，台股交易量偏低，鄭貞茂指出，因為國際股市並未開市，少了外資買盤參與台股，成交量確實會減少許多；根據金管會證期局統計，外資持有台股比重已經來到38%，對台股具有關鍵影響。
但鄭貞茂也強調，從數字上來看，過去補上班日的日均量，約是平日的三到八成，尤其若股市行情還不錯的時候，交易量並不會太差，我們將通盤考慮。
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