台股由黑翻紅 資金行情可望持續
2017-02-07 18:05
〔記者楊雅民／台北報導〕台股今日大盤在台幣升值趨勢趨緩下，早盤指數出現漲多回檔整理的走勢，但大盤仍舊在原物料、金融股強勢表現下，指數由黑翻紅，終場指數上揚16.55點，收在9554.56點，成交量940億元。
國泰證期顧問處表示，從量價的角度來看，大盤持續創新高的過程中，整體量能相較於前一個交易日呈現萎縮，但由於整體量能仍舊維持在月均量之上、且量能剛開始出現背離，因此，短線量價結構仍是有利多方。
觀察日線的技術指標可發現，包括KD、RSI指標等位置均越過大盤在1月中旬相對高檔的位置，KD開口也明顯擴大，因此，技術面也應該可望維持高檔鈍化。
店頭市場近期始終維持相對強勢，股價突破年線反壓後，目前依舊緩步墊高，日K線已經連4紅，收盤仍舊維持20檔以上個股漲停，因此，盤面投機氣氛仍在。
國泰證期顧問處指出，近期只要國際股市仍舊未出現明顯回檔跡象、且台幣仍舊維持在31元附近，台股資金行情預期仍將持續，中小股仍舊可以逢低布局。
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