1月營收翻3倍 奈米材料廠納諾：暫不增資

2017-02-07 17:03

〔記者張慧雯／台北報導〕奈米材料大廠納諾-KY（6495）公布1月營收為2.70億元，和去年同期的0.9億元相比，營收翻了三倍。納諾表示，由於今年開始營運動能漸現，加上高毛利產品出貨比例增加，因此原本去年底要進行的現金增資案，1月底經董事會決議後將申請撤銷，暫無在公開市場募資的計畫。

納諾目前主要產品包括奈米防水鍍膜、奈米拋光研磨材料、奈米導熱塑膠粒、奈米金屬粉末成形射出、奈米淨水設備、納米離子水、雷射切割等。法人指出，隨著技術的成熟與客戶的增加，納諾從去年10月起的營運現金流開始由負轉正。

法人表示，從產品出貨的比重結構來看，納諾今年將以高毛利產品為主要營運方向，加上技術與客戶都在漸趨穩定中成長，單是在屬於淡季的1月都能創下倍數的營運成長，到了今年第2季、第3季旺季時，營運表現更是值得期待。