獲利創新高 合庫董座：股利政策 現金將高於股票
2017-02-07 17:01
〔記者盧冠誠／台北報導〕合庫金（5880）去年獲利逆勢改寫歷史新高，金控獲利排名更從2014年的第11名躍升到第6名，合庫金董事長廖燦昌透露，目前規劃今年的股利政策，現金股利有機會首度高於股票股利。
合庫金成立以來，每年股利都有1元水準，以去年為例，每股配發0.3元現金股利、0.7元股票股利。
2014年6月出任合庫金暨合作金庫銀行董事長的廖燦昌指出，剛上任時，合庫金資本額才800多億元，如今已膨脹至快1200億元，雖然每股稅後盈餘（EPS）沒有被稀釋，但股本還是不能一直膨脹下去，所以未來傾向發多一些現金股利。
廖燦昌擔任董座以來，合庫金獲利屢創新高，但這亮麗的成績，他要歸功所有同仁，並期許為公司再締創新猷。
合庫銀也力挺政府經濟政策，廖燦昌說，內部已設下今年「五加二」創新產業放款成長300億元目標；此外，還會持續節省成本，並進行結構性調整，強化中小企業授信。
合庫金獲利主體合庫銀去年稅前盈餘145億元，寫下史上新高，合庫銀總經理林鴻琛指出，去年海外分行及國際金融業務分行（OBU）貢獻獲利比重近3成，今年希望能提高至35％。
林鴻琛表示，第三季可望成立中國長沙分行，年底則力拼澳洲墨爾本分行，以及柬埔寨市中心支行開業，屆時合庫銀海外據點可達20處。
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