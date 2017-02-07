| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

獲利創新高 合庫董座：股利政策 現金將高於股票

2017-02-07  17:01

〔記者盧冠誠／台北報導〕合庫金（5880）去年獲利逆勢改寫歷史新高，金控獲利排名更從2014年的第11名躍升到第6名，合庫金董事長廖燦昌透露，目前規劃今年的股利政策，現金股利有機會首度高於股票股利。

合庫金成立以來，每年股利都有1元水準，以去年為例，每股配發0.3元現金股利、0.7元股票股利。

2014年6月出任合庫金暨合作金庫銀行董事長的廖燦昌指出，剛上任時，合庫金資本額才800多億元，如今已膨脹至快1200億元，雖然每股稅後盈餘（EPS）沒有被稀釋，但股本還是不能一直膨脹下去，所以未來傾向發多一些現金股利。

廖燦昌擔任董座以來，合庫金獲利屢創新高，但這亮麗的成績，他要歸功所有同仁，並期許為公司再締創新猷。

合庫銀也力挺政府經濟政策，廖燦昌說，內部已設下今年「五加二」創新產業放款成長300億元目標；此外，還會持續節省成本，並進行結構性調整，強化中小企業授信。

合庫金獲利主體合庫銀去年稅前盈餘145億元，寫下史上新高，合庫銀總經理林鴻琛指出，去年海外分行及國際金融業務分行（OBU）貢獻獲利比重近3成，今年希望能提高至35％。

林鴻琛表示，第三季可望成立中國長沙分行，年底則力拼澳洲墨爾本分行，以及柬埔寨市中心支行開業，屆時合庫銀海外據點可達20處。

廣告
  • 合庫金董事長廖燦昌。（資料照，記者盧冠誠攝）

    合庫金董事長廖燦昌。（資料照，記者盧冠誠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 合庫 合庫金 獲利 股利
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤鮭魚米糕
清燉牛筋時蔬
印度炸咖哩餃
粉圓這樣煮才好吃！
轉寄

標題：獲利創新高 合庫董座：股利政策 現金將高於股票


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月7日‧星期二‧丁酉年正月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.