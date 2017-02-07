新台幣自20個月高點回檔 重貶收31.048元
2017-02-07 16:08
〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天開低走低，自20個月高點回檔，終場以31.048元兌1美元作收，重貶1.05角，結束連續3個交易日升值走勢，台北外匯經紀公司成交量為8.81億美元。
外匯交易員表示，國際美元彈升，儘管外資買超台股逾32億元，但外商銀行仍偏向回補美元，成為新台幣走貶主因。
新台幣今以30.930元開出，最高30.930元、最低31.050元，終場收31.048元。
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