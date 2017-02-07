| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

出口連4紅 1月出超35億美元、成長7％

2017-02-07  16:25

［記者吳佳蓉／台北報導］出口連4紅！財政部今公布1月出口237.4億美元，較前年同月成長7%，已經連續4個月正成，逢農曆春節假期、工作天數減少的季節性因素影響，出口年增率由去年1月的雙位數正成長，稍稍回落至個位數成長。

財政部統計處處長蔡美娜表示，1月適逢農曆春節假期，放假天數較多，出口值較去年12月時的高點衰退了7.6％，但好在電子產品出口持續暢旺，國際原物料價格上漲，受多個正面因素支撐，從年增率來看，1月出口仍較去年同月成長了7％。

財政部統計，1月出口237.4億美元，進口202.5億美元，分別較去年同期成長7%、8.4%。出、進口相抵，1月出超35億美元，較上年同月減少0.2億美元。

廣告
  • 財政部今公布1月出口237.4億美元，較前年同月成長7%，已經連續4個月正成。（資料照，記者王孟倫攝）

    財政部今公布1月出口237.4億美元，較前年同月成長7%，已經連續4個月正成。（資料照，記者王孟倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 出超 經濟成長 連四紅
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤鮭魚米糕
清燉牛筋時蔬
印度炸咖哩餃
粉圓這樣煮才好吃！
轉寄

標題：出口連4紅 1月出超35億美元、成長7％


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月7日‧星期二‧丁酉年正月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.