出口連4紅 1月出超35億美元、成長7％

2017-02-07 16:25

［記者吳佳蓉／台北報導］出口連4紅！財政部今公布1月出口237.4億美元，較前年同月成長7%，已經連續4個月正成，逢農曆春節假期、工作天數減少的季節性因素影響，出口年增率由去年1月的雙位數正成長，稍稍回落至個位數成長。

財政部統計處處長蔡美娜表示，1月適逢農曆春節假期，放假天數較多，出口值較去年12月時的高點衰退了7.6％，但好在電子產品出口持續暢旺，國際原物料價格上漲，受多個正面因素支撐，從年增率來看，1月出口仍較去年同月成長了7％。

財政部統計，1月出口237.4億美元，進口202.5億美元，分別較去年同期成長7%、8.4%。出、進口相抵，1月出超35億美元，較上年同月減少0.2億美元。