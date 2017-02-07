歐商會：7成台灣雇主 今年加薪低於5％
2017-02-07 16:17
〔記者羅倩宜／台北報導〕歐洲商會今（7日）發表台灣薪資與就業調查報告；7成受訪台灣雇主表示，今年加薪幅度僅1％到5％，轉而從教育訓練、升遷、職涯發展等方面來留住人才。
歐洲在台商務協會與跨國人力招募集團米高蒲志（Michael Page）共同發表「2017年Michael Page台灣薪資與就業報告」。報告指出，台灣目前人才短缺最嚴重的行業，包括科技及數位產業，主要是整個亞洲地區對於電子商務、軟體開發及行動科技，仍有極大需求。
米高蒲志大中華地區資深總經理班拓（Andy Bentote）指出，「愈來愈多電商及軟體新創公司成立，台灣現有的人才庫無法滿足職缺。跨國企業因福利較佳，徵才留才均較具優勢，本土企業因預算考量，大多透過彈性工時及職涯發展願景來爭取頂尖人才。」
整體來看，受訪的台灣僱主，有7成表示今年加薪幅度僅1％～5％；在景氣復甦尚未明確之下，企業傾向用非金錢式誘因來留住員工，包括教育訓練、升遷等。
至於去年底上路的新版勞基法，歐洲商會秘書長何飛逸指出，希望政府能多給彈性，以免在台歐商投入過多資源在不必要的人事行政上。
何飛逸舉例，歐商的特休假本來就優於勞基法規定，但新版勞基法更改計算方式，規定依每年特休假的計算起迄日須依員工到職日計算，而不是以往從1月1日算起。「很多在台歐商的員工已做了30～40年，公司還要重新去找出員工當初的到職日，而且每個員工的到職日不一樣，徒增作業困擾，為何浪費企業的行政資源，去做這些無謂的計算？」
歐商建議，特休假的計算，可回歸舊版勞基法，到職第1年按比例給假，第2年開始從1月1日起計。
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