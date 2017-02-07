亞獅康：Varlitinib 已取得FDA孤兒藥資格認定
2017-02-07 15:33
〔記者張慧雯／台北報導〕亞獅康（6497-TW）上週取得櫃買中心核准函，預計補辦公開發行等事務後，預估5月左右可以直接上櫃，成為台灣第一家掛牌的純外資（非華人）生技公司。
亞獅康台灣總經理謝志逸表示，公司主要藥品 Varlitinib 已取得美國食品藥物管理局 （FDA） 孤兒藥資格認定（運用於膽管癌與胃癌），有超過300名病患參與試驗，在膽管癌、胃癌、乳癌、大腸直腸癌皆有效用，且耐受性良好，預計於今年展開樞紐性臨床試驗，且2015年已將韓國權利授權給現代藥品。
財務長Kiran也指出，比起目前許多生技公司無營收的情況下，亞獅康BMS於2016年買回ASLAN002交易價值逾1億美元，簽約金1000萬美元於去年7月入帳，未來還有里程金收入，因此陸續都會有現金進帳，去年第3季帳上現金還有超過18億元，現金部位相當充裕。
亞獅康創辦人暨執行長Carl Firth表示，目前產品線相當豐碩，5項藥品中已有3項進入臨床發展，對於未來營運相當有信心。
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