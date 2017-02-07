華邦電今年資本支出166億元 創歷年新高

2017-02-07 15:08

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體大廠華邦電（2344）今年資本支出達166億元，創歷年新高，總經理詹東義表示，該公司已六年沒有進行製程技術升級，今年提高資本支出主要是將投入更多研發，更努力優化產品與客戶，從穩健獲利轉為獲利成長。

華邦電去年稅後淨利31.4億元，每股盈餘0.81元，其中第4季淡季不淡，稅後淨利8.71億元，每股盈餘0.23元，季增達27.8%，一舉達去年單季獲利新高。華邦電與子公司新唐科技 （4919） 今天下午召開聯合法說會。

華邦電去年度各產品線佔營收比例，利基型記憶體（Specialty DRAM）佔營收比49%，年增3%，因客戶及產品組合改善，營收表現穩定成長；行動記憶體（Mobile DRAM）佔營收14%，年增30%，成長動能主要來自國際級客戶於手持裝置應用的營收挹注；快閃記憶體（Flash Memory）佔下半年營收37%，年增11%，主要來自SLC NAND Flash的營收成長。

華邦電今並公佈自結一月合併營收約為34.22億元，月減2.01%、年約減1.02%。