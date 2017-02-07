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數位分子檢測平台公司 瑞磁生物2/9日登錄興櫃

2017-02-07  15:10

〔記者張慧雯／台北報導〕瑞磁生物（6598）科技集團股份有限公司（Applied BioCode Corporation，簡稱ABC-KY）宣布9日將登錄興櫃，核心業務為多元檢測平台技術研發，為台灣目前唯一具有自行開發專利的數位分子檢測平台公司；目前實收資本額為新台幣4.64億元，美國營運子公司成立於2008年，位於加州洛杉磯市，目前智基、智融基金及緯創資通約持有ABC-KY近2成股權。

ABC-KY總裁何重人表示，首創的數位生物條碼（Barcoded Magnetic Beads，BMB）檢測平台，可準確辨識數百種分析物，在一個檢體中同時獲得數十甚至數百種的檢測結果。數位條碼磁珠應用範圍涵蓋傳染病診斷、遺傳性疾病診斷、過敏原診斷、自體免疫、腫瘤、精準醫學、動物檢驗、食品檢驗、遺傳醫學、生命科學研究、基因表達譜、藥物及生物標誌物篩選等應用。

何重人也說，ABC-KY的平台技術已取得6項國際專利，且已成功授權給許多國際公司做多元檢測產品開發，包含PerkinElmer集團（美國紐約證交所掛牌公司）、Eurofins Scientific集團（泛歐交易所掛牌公司）旗下Diatherix Laboratories公司、Danaher集團（美國紐約證交所掛牌公司）旗下Molecular Device公司、廣州陽普醫療（深圳創業板掛牌公司）、上海科新生物（中國新三板掛牌公司）、挪威Genetic Analysis AS公司、德國Imusyn公司、台灣興櫃公司博錸生技等。

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  • 瑞茲生物科技9日即將登錄興櫃，左起為執行長湯竣鈞、董事長李家榮、總裁何重人、副總曹育嘉。（記者張慧雯攝）

    瑞茲生物科技9日即將登錄興櫃，左起為執行長湯竣鈞、董事長李家榮、總裁何重人、副總曹育嘉。（記者張慧雯攝）

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