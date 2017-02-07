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三大法人買超24億 外資買超32億

台股集中市場三大法人外資買超，投信、自營商賣超，合計買超新台幣24.25億元。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-02-07  15:03

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超，投信、自營商賣超，合計買超新台幣24.25億元。

外資今天買超32.56億元，投信賣超4.0億元，自營商賣超4.31億元。

台股今天漲16.55點，收在9554.56點，成交值新台幣938.25億元。

106年02月07日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,273,215,370 933,347,219 339,868,151
自營商（避險） 3,430,080,461 4,201,115,135 -771,034,674
投信 1,220,625,070 1,621,216,169 -400,591,099
外資及陸資 24,628,432,397 21,371,683,103 3,256,749,294
合計 30,552,353,298 28,127,361,626 2,424,991,672

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