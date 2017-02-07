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旺宏元月份合併營收為21.85億元 年增29.8％

2017-02-07  14:35

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體大廠旺宏電子（2337）今公布內部自結1月份合併營收為21.85億元，月增4.2％、年增29.8％。

旺宏去年第三季終結4年半季虧損的劣勢，終於單季轉獲利，第四季也有機會持續賺錢，帶動近期股價翻升到逾7元。

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