建商推案保守 去年使照超過建照戶數

去年住宅建照核發數戶竟不到8萬戶，創2010年以來新低，同時，去年全年的住宅使照核發戶數則將近10萬戶，為2009年次高，其中使照戶數超過建照戶數更是自2009年、金融海嘯後，7年來首見。（資料照，記者徐義平攝）

2017-02-07 14:36

〔記者徐義平／台北報導〕觀察房地產榮枯數據的住宅建照核發數戶數，去年全年竟不到8萬戶，創2010年以來新低，同時，去年全年的住宅使照核發戶數則將近10萬戶，為2009年次高，其中使照戶數超過建照戶數更是自2009年、金融海嘯後，7年來首見。房地產業者分析，此現象顯示建商推案態度保守，短期內仍以去庫存為主要策略。

根據內政部統計資料顯示，去年住宅建照核發戶數為7萬9490戶，同時間住宅使照核發戶數為9萬7620戶，是近七年以來首見住宅使照核定數量超越建照數量，至於使照數量2016年為9.7萬戶，是2009年以來的第二高，反觀房地產景氣指標的建照數量，則萎縮剩下不到8萬戶，創下2010年以來的新低量。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，由於目前房地產景氣低迷，2016年買賣移轉棟數甚至只剩下24.5萬棟，創下1991年以來的新低量，開發商買地推案心態保守，主要仍以去化手上庫存的房屋為主，即使有買地對於價格評估也相當保守，開發商現階段主要仍是去庫存、拚現金、求生存為主，而市場不好推案量縮減，對市場供需也算是健康調整。

2016年使照數量為9.7萬戶，而金融海嘯後使照數量最多一年是2015年的9.9萬戶，若和2006~2008年每年超過11萬戶的使照數量相比，並未顯得特別多，曾敬德表示這些取得使照後的房屋，除了建商手上的餘屋外，研判並不會有拋售造成市場賣壓的情況出現，主要是因為現在交屋的房子可能都是景氣高點時的推案，若是北部的案子可能價格都已經出現一波明顯滑落，若是大幅降價出場，可能不如交屋前就直接違約，所以已經交屋的房子，可能自用或以租代售等待景氣回溫。