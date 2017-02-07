台股週六補班日交易冷 金管會主委：可考慮不開市

針對有證券業認為週六補班日台股開市效果不佳，當日應該不開盤，金管會主委李瑞倉表示將蒐集相關意見，可以考慮補班日不開盤。（資料照，記者陳柔蓁攝）

2017-02-07 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕為了配合月底的228連假將至，18日週六當天調整為補班日不放假，台股也將正常開盤。但根據過去經驗，補班日開盤，台股量能都會急凍，因此有證券業呼籲當天不應開盤，金管會主委李瑞倉表示，相關意見可以考慮。

《工商時報》報導，下週六（18日）補班日，台股將正常開市，再加上端午、雙十連假，台股今年將會出現三個週六的「全球獨家開市」現象。有證券業表示，補班日開市當天，外資採取防守，不會主動買賣，當天開市是形式意義大於實質意義，呼籲台股在補班日不應該開市。

針對台股在補班日是否要開市，金管會已交由證交所與券商公會進行通案研究及檢討，證交所也請券商公會調查所有券商意見。

金管會主委李瑞倉表示，如果補班日開盤不具效益，可以考慮以後都只補上班但股市不開盤，但仍須等證期局將相關意見整理出來，再來考慮。金管會也表示，有些券商可能還是想再補班日開門做生意，必須先在券商間取得共識，金管會才會做決定，目前並未有定見。