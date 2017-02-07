台股收盤上漲16.55點 報9554.56點
2017-02-07 13:36
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤上漲16.55點，漲幅0.17％，報9554.56點，成交金額為938.25億元。
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