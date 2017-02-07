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中菲行1月營收13.06億 年減2.3％

2017-02-07  13:08

〔記者王憶紅／台北報導〕中菲行（5609）106年1月營收13.06億元，年減2.3％。法人則預估，在海運運價起來，若中菲行為持續去年成長率，則今年營收將站上160億元以上，不排除挑戰170億元。中菲行去年營收157.18億元，年增6.6％。今天下午1點07分，股價下跌0.5元。

中菲行指出，1月營收減少主要是春節假期，今年1月的營運天數較去年同期減少，展望今年，仍將持續積極地在北美洲、歐洲、中國、印度及東南亞進行業務拓展及投資，未來整體營業額必能成長。

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  • 中菲航106年1月營收13.06億元，年減2.3％。今天下午1點07分，股價下跌0.5元。（記者王憶紅翻攝雅虎奇摩股市）。

    中菲航106年1月營收13.06億元，年減2.3％。今天下午1點07分，股價下跌0.5元。（記者王憶紅翻攝雅虎奇摩股市）。

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