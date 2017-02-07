布局高毛利率產品有成 建準營運點火
2017-02-07 13:04
〔記者陳柔蓁／台北報導〕散熱大廠建準（2421）因兩大營收主力筆電與伺服器用散熱風扇等產品規格提高、毛利率一起獲得提升，近來股價登上13年來高點、站上所有均線，法人看好建準營運續旺至今年第一季，惟近來新台幣匯率強升，匯損疑慮為第一季獲利埋下隱憂。
建準的筆電與伺服器用散熱風扇持續有成長動能，使得該公司第一季淡季不淡。全球科技盛會「世界行動通訊大會（MWC）」與「遊戲開發者大會（GDC）」將在2月27日分別在西班牙與俄羅斯舉辦，市場預期電競NB、VGA、手機及伺服器散熱需求續夯。且電競研調機構JPR預估，PC硬體約佔整體遊戲產值20％，2017年年複合成長率8％。建準NB用散熱風扇佔營收近3成，除了遊戲話題，美系客戶的筆電用毫米風扇拉貨保守看到今年第一季。
建準的伺服器用散熱風扇佔營收近13％，伺服器產線獲得新客戶訂單，且切入模組市場，今年產線營收將成長25％以上。
台系券商分析師觀察建準的籌碼面，發現法人與券商已在出脫持股，因此有獲利了結跡象，但還有近千張庫存；券資比仍低，沒有軋空情況，股價表現健康，有意入市的投資人能待股價壓回再買進，目標價30元。
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