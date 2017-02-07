德微1月營收1.04億元 目標今年雙位數成長

2017-02-07 12:50

〔記者陳柔蓁／台北報導〕整流二極體廠德微（3675）1月合併營收為新台幣1.04億元，月增6.86％、年增18.61％。展望未來，德微持續用擴大市佔率與增加新品開發衝刺營收，目標雙位數成長。

德微表示，今年德微目標放在搶攻專業二極體市佔率，透過主要美系客戶供貨，以期擴大在市場上的應用，並持續佈局車用市場，目前公司的車用整流二極體已通過許多一線車廠認證，車用電子的品質要求嚴格且驗證期長，然一旦通過驗證，將開創新一波的成長高峰。

展望2017年，德微將持續提升自動化產能與產品良率，有效控制生產品質；另一方面亦增加新產品開發，以擴大二極體應用市場，目標讓營收可望持續雙位數成長。