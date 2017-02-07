美元指數重返100 新台幣午盤貶破31元大關

新台幣匯率午盤貶破31元大關。（資料照）

2017-02-07 12:17

〔記者盧冠誠／台北報導〕國際美元反彈，美元指數重返100大關，連日勁揚的新台幣匯率也感受到壓力，漲多回檔並貶破31元大關，讓先前強勢升值格局，暫時獲得喘息。

新台幣中午暫以31.017元兌1美元作收，貶值7.4分，台北外匯經紀公司成交量為5.98億美元。而過去3個交易日，匯價累計大漲4.17角，波段升幅達1.35％。

外匯交易員表示，隨著國際美元反彈，外商銀行也反向回補美元，成為新台幣走貶主因，但在出口商順勢進場拋匯下，導致貶幅受到壓抑。