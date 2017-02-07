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去年國內專利龍頭換台積電 蟬聯14年鴻海淪第三

2017-02-07  12:15

〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部智慧局今公布去年專利排名，國內蟬聯14年專利冠軍的鴻海首度拱手讓人，龍頭由台積電獲得。經濟部表示，台積電自2013年首次進入申請前十大後即積極佈局，去年以873件居冠，鴻海則因佈局策略改變，申請件數減少4成，名列第三。

智慧局表示，從各產業申請發明專利情形觀察，半導體方面互有消長，英特爾以905件較上年略減5％，台積電則急起直追，申請873件較上年大幅成長74％，已與英特爾相去不遠。南韓三星電子則申請252件年增30％。

面板方面，南韓LG以98件成長88％，三星顯示器則減少25％，僅88件。而台灣友達光電268件及群創56件則分別減少5％及36％。

行動裝置則呈現衰退，蘋果僅申請99件、宏達電81件，大幅減少55％及45％。金融科技方面，香港商中國阿里巴巴集團申請111件、減少44％，中華電信150件則持平。

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  • 台積電。（資料照，記者洪友芳攝）

    台積電。（資料照，記者洪友芳攝）

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