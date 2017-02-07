調查：逾半屋主看跌今年房價

2017-02-07 11:58

〔記者徐義平／台北報導〕屋主撐不住，也看跌房市。根據網路售屋業者於春節後進行的近800份問卷調查，售屋屋主中竟高達55%看跌今年房價，其中認為房價持續修正幅度約在1成，至於，欲購屋民眾仍看跌房率仍持續超過5成，比率約64%。業者預期買賣雙方對於房市持續看跌有共識的情況下，有助於打開買氣量縮僵局。

屋比房屋比價創辦人葉國華表示，過去無論是2000年的網路泡沫、2003年SARS事件或是2008的金融海嘯等房市修正階段，國內房價修正時間很少超過2年，促使屋主對於房價產生極高的信心，不過，這樣的狀況，隨著這兩三年國內房市不斷的「價跌量縮」，遲遲不見復甦曙光，甚至去年國內房市買賣移轉量24.5萬件，還創下近26年有統計來新低。

觀察目前市場可發現，多數屋主終於開始認同「價跌」已是不可避免的趨勢。葉國華預期，在目前買賣雙方『價跌』有共識的狀況下，將有助於帶動2017年房市終結連三年的量縮走勢，交易量將有機會較去年成長1~2成，短期底部有機會成形。

屋比趨勢研究中心最新調查資料顯示，即便台灣房價從2014年第二季至今，跌勢已近3年，但面對嶄新的2017年，民眾對於房價走跌看法依然不變，不僅買方有64%持續看跌，甚至連過往對房價信心最強的屋主，都有55%過半的比重看跌，屋主大幅看跌比重，甚至超過3成，顯見隨房市遲遲未見復甦曙光，屋主對房價信心已出現潰散，甚至更轉趨悲觀，房市價跌共識正式成形。