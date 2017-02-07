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駭客寄信勒索 群益證券今早下單又異常

有媒體報導指出，群益證券今天再遭受駭客攻擊，所幸在防駭客小組防堵後，約在今天9點15分系統已修復，客戶也可正常下單。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-02-07  11:45

〔即時新聞／綜合報導〕台灣證券市場近日遭受大規模駭客攻擊，有媒體報導指出，今天台股開盤前，群益證券收到駭客組織寄來電子勒索郵件，不久後遭受到駭客攻擊，所幸在防駭客小組防堵後，約在今天9點15分系統已修復，客戶也可正常下單。

據《蘋果日報》報導，群益證券總經理趙永飛表示，公司在2月1日收到駭客組織寄來的勒索電子郵件，要求於2月6日前支付10比特幣（約台幣31萬），否則將於6日進行攻擊，由於公司並未答應支付款項，駭客組織果真在昨天發出攻擊，造成群益證券電子下單系統出現短暫異常。

報導也提到，駭客組織又在今早8點50分左右再發信恐嚇，沒多久後駭客就進行攻擊，但群益證券立刻進行防禦，約在9點15分完全修復系統，目前系統完全正常。

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