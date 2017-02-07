漢翔國機國造簽約激勵 盤中站上40元

2017-02-07 11:09

〔記者王憶紅／台北報導〕空軍及中科今日將進行「新式高教機委製協議書暨合作備忘錄簽署啟動典禮」，漢翔（2634）也將在今日與中科院簽署合作備忘錄，成為「國機國造」一員，法人預期，漢翔可望成為主要受惠者，挹注漢翔中長期業績。

根據國防部規劃，軍方將生產66架超音速高級教練機，預計2019年可出廠首架原型機，並在2020年進行首飛。

空軍下一代高級教練機研發製造案，將由空軍與中科院簽訂委製協議書暨合作備忘錄，中科院找尋合作夥伴一同執行，而中科院今日也將與漢翔簽署合作備忘錄。

此次「國機國造」，漢翔將以經國號戰機為基礎、重新設計成新的T-5藍鵲教練機。

空軍高教機預算共690億元，預計分為12個年度執行，第一年預算5億元、其中被凍結1億元，而漢翔可望拿下軍用機研發、製造及維修等長期大單。

漢翔去年全年營收273.26億元、年成長1.7％，創新高；法人預期，漢翔今年營收有機會持續成長。

受到簽約激勵，漢翔今日盤中上漲，站上40元。